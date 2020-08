Egan Bernal steigt bei Generalprobe für Tour de France aus

"Das Beste für ihn ist, es nun etwas ruhiger angehen zu lassen. Bis zur Tour ist die Zeit so kurz, und es ist wichtig, dass er schnell wieder zu 100 Prozent okay ist", sagte Bernals Teamkollege Geraint Thomas laut cyclingnews.com vor der vorletzten Dauphiné-Etappe am Samstag mit Bergankunft in Megeve: "Ich glaube nicht, dass es ein größeres Problem ist, aber es ist besser, jetzt vorsichtig zu sein."

Daher verwunderte es nicht, dass sein Team ab 1991 auf ihn als Kapitän setzte und er enttäuschte die Verantwortlichen nicht. Direkt die erste Große Schleife als Kapitän entschied er für sich und wiederholte den Triumph in den folgenden vier Jahren. Damit war er der erste Fahrer, dem dieses Kunststück fünf Mal in Folge gelang © Getty Images

BERNARD HINAULT (1978, 1979, 1981, 1982, 1985): Bernard Hinault war vielleicht vom Talent als Radfahrer nicht ganz so gesegnet wie Anquetil, Merckx oder Induráin. Aber seine taktischen Fähigkeiten, ein Rennen einzuteilen und seine Gegner zu lesen, machten ihn einzigartig in der Radszene der späten 1970er und frühen 80er Jahre © Getty Images

Es wäre allerdings zu einfach, ihn nur auf seine Zeitfahrfähigkeiten zu reduzieren. Zwar holte er sich da die wichtigen Siege, aber er war auch in der Lage, in den Bergen mit den Spezialisten mitzuhalten und so seinen Vorsprung zu bewahren © Getty Images

Ganz im Gegenteil zu so großen Namen wie Hinault oder Merckx. Sie sind heute noch fester Bestandteil der Tour-Geschichte und sorgten mit dafür, dass die Tour ist, was sie ist - ein Mythos, der weit über eine Sportveranstaltung hinausgeht. SPORT1 zeigt die Rekordsieger © Getty Images

In Paris das Gelbe Trikot übergestreift zu bekommen, ist das Höchste, was man im Radsport erreichen kann. Weltmeister und Olympiasieger vergisst man nie, aber Tour de France-Sieger leben ewig im Olymp des Radsports © Getty Images

Auch der Kölner Nils Politt, der seit einem Sturz auf der ersten Etappe unter Knieproblemen litt, trat am Samstag nicht mehr an und lässt sich nun in Deutschland untersuchen. "Wir wollen sicher gehen, dass ich für die Tour wieder in Ordnung bin", wurde Politt in einem Tweet seines Teams Israel Start-up! Nation zitiert.