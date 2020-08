ADAC Formel 4 auf dem Nürburgring: Gabriele Mini siegt vor Jonny Edgar

Gabriele Mini rast auf dem Nürburgring zum Sieg im 1. Rennen der ADAC Formel 4 an diesem Wochenende. Oliver Bearman ist der große Pechvogel des Rennens.

Gabriele Mini (Prema Powerteam SRL) hat in der ADAC Formel 4 beim zweiten Rennwochenende der Saison auf dem Nürburgring das erste Rennen gewonnen.

Der 16-jährige Italiener siegte in einem packenden Rennen von der Pole startend vor Jonny Edgar (Van Amersfoort Racing), der durch Platz zwei seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausbaute.

Den letzten Podestplatz staubte sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, Elias Seppänen, ab. Der für US Racing fahrende Finne profitierte dabei vom Pech seines Teamkollegen Oliver Bearman. Das Auto des 15-jährigen Brite rollte ausgerechnet in der letzten Kurve des Rennens aus.