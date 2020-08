Champions League: Noch hat der FC Bayern nichts gewonnen - SPORT1-Kommentar

Der FC Bayern München feiert in der Champions League gegen den FC Barcelona einen historischen Erfolg. Nun muss die Mannschaft diesen veredeln. Der SPORT1-Kommentar.

Der 8:2-Sieg des FC Bayern über den FC Barcelona stellt viele denkwürdige Erfolge deutscher Mannschaften im Europapokal in den Schatten und wird in seiner Bedeutung für den Fußball hierzulande nur vom 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen WM-Gastgeber Brasilien im Jahr 2014 übertroffen. Damals folgte in Rio der Titel.