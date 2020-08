Bundesliga: Testspiele am Samstag mit Schalke, Gladbach und Co.

BVB-Test in der Analyse: So gut passt Bellingham schon rein

Die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison ist bereits voll im Gange, schon heute testen mehrere Bundesligisten - Die Testspiele in der Übersicht.

Während die letzten beiden verbliebenen deutschen Teams in der Champions League mächtig für Furore sorgen, sind auch die übrigen Bundesliga-Mannschaften nicht tatenlos. Alle Teams befinden sich schon mitten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit und für die meisten Klubs geht es bereits am heutigen Samstag gegen die ersten Testspielgegner.