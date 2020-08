FC Barcelona: Marc-André ter Stegen erlebt gegen Bayern tragischen Abend

"Manuel ist Weltklasse, ter Stegen auf dem Weg dahin", hatte Rummenigge im Vorfeld des Duells gesagt. Eine Aussage, die nicht jeder teilt. Ter Stegen selbst sicher auch nicht. Nun kam es also zum direkten Duell. Doch während Neuer Schlussmann hinter einer hungrigen und fokussierten Mannschaft war, kämpfte ter Stegens Team doch eher mit stumpfen, eingerosteten Waffen, am Ende stand ein 2:8-Debakel historischen Ausmaßes .

Ter Stegen muss früh hinter sich greifen

In der Anfangsphase waren die Katalanen durchaus präsent und gefährlich, eine Führung wäre möglich gewesen. Doch in der Folge wurde der Verlauf des Abends immer offensichtlicher. Die Bayern schnürten den spanischen Vizemeister ein, Lionel Messi & Co. suchten ihr Heil in durchaus gefährlichen Kontern, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. Und wenn sie es doch taten, war Neuer zur Stelle, der ein paar Mal gegen Suarez retten musste. (SPORT1-Note: 2)