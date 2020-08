FC Barcelona: Die Zahlen des Grauens gegen den FC Bayern

Nach Bayern-Blamage: Hier bietet Piqué seinen Rücktritt an

Der FC Barcelona erlebt gegen die Bayern eine Pleite historischen Ausmaßes. Erschreckend war vor allem die Laufleistung von Lionel Messi und Co.

Blickt man auf die Zahlen dieses historischen Spiels, dann wird klar, wie unterlegen die Katalanen an diesem Abend wirklich waren. Dies betraf nicht einmal den Ballbesitz, der sogar annähernd gleich war (51 Prozent für die Bayern).

Barcas größter Schandfleck in Europa

Eklatant ist allerdings der Unterschied in der Laufleistung zwischen den beiden Teams. Während die Elf von Hansi Flick 107,6 Kilometer abspulten, blieb Barcelona mit 98,3 Kilometern sogar unter der 100-Kilometer-Grenze.

Dass die Pleite historische Ausmaße hat, beweist diese Statistik: Barca kassierte zum ersten Mal seit der 0:8-Niederlage gegen Sevilla im April 1946 acht Tore in einem Spiel - das ist über 74 Jahre her. In einem europäischen Wettbewerb mussten die Blaugrana noch nie eine vergleichbare Schlappe hinnehmen.