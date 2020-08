Bundesliga: Borussia Dortmund - Austria Wien LIVE im TV auf SPORT1

BVB-Test in der Analyse: So gut passt Bellingham schon rein

Am Sonntag bestreitet Borussia Dortmund sein zweites Vorbereitungsspiel beim Trainingslager in Österreich. Gegner ist Austria Wien - SPORT1 überträgt LIVE.

Für Borussia Dortmund steht am Sonntag das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz an. Der Vizemeister trifft in Altach auf den Traditionsklub Austria Wien. (Testspiel Borussia Dortmund - Austria Wien am Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)