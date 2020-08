NHL: Herz-OP bei Trainer Claude Julien von den Montreal Canadiens

Die Montreal Canadiens müssen in den restlichen Playoffs auf ihren Coach verzichten. Claude Julien muss sich einer Operation am Herzen unterziehen.

NHL-Rekordmeister Montreal Canadiens muss voraussichtlich in den restlichen Spielen des Playoff-Achtelfinales gegen die Philadelphia Flyers ohne seinen Headcoach Claude Julien auskommen. Beim 60-Jährigen wurde eine Herz-OP vorgenommen, Julien erhielt einen Stent in einer Koronararterie.

Julien hatte am Mittwoch nach dem Achtelfinalauftakt in der Eishockey-Profiliga über Brustschmerzen geklagt, daraufhin wurde der Eingriff durchgeführt. Der Trainer hat das Krankenhaus verlassen und wird sich zunächst in Montreal davon erholen, will aber in den Spielort Toronto zurückkehren.