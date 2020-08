WWE SmackDown: Braun Strowman macht Alexa Bliss zum Spielball

Angriff auf Frau! The Fiend gibt WWE-Comeback

Alexa Bliss wird in der Rivalität zwischen Universal Champion Braun Strowman und dem Fiend nun auch für den nun glatzköpfigen Strowman zum Spielball.

Knapp eine Woche vor ihrem Duell beim SummerSlam entwickelt sich die WWE-Fehde zwischen Universal Champion Braun Strowman und der Horrorfigur The Fiend in eine immer seltsamere Richtung.

Nachdem Ex-Damenchampion Alexa Bliss schon durch eine Attacke des Fiend in die Rivalität verwickelt worden war , hat nun auch Strowman - mit neuem Look ohne Haare auf dem Kopf - Bliss zum Spielball gemacht.

Bereits vergangene Woche überraschte Strowman die Fans mit der Behauptung, dass Bliss ihm egal sei, sein Auftritt in dieser Woche schien das zu bestätigen.

Alexa Bliss über Braun Strowman und The Fiend verwirrt

Alexa Bliss war zunächst zu einem Interview geladen, in dem sie herausstrich, dass Strowman ein anderer Mensch geworden sei, seitdem er sich bei Extreme Rules den "Swamp Fight" mit dem Fiend-Alter-Ego Bray Wyatt geliefert hat.

Bliss - vor zwei Jahren Partnerin Strowmans im Charity-Turnier Mixed Match Challenge - erklärte, dass sie Strowman eigentlich ganz anders kennengelernt hätte, das "Monster Among Men" sei ein guter Mensch, humorvoll und mitfühlend. Sogar die Frage, ob Bliss "mehr" von Strowman gewollt hätte als eine Freundschaft verneinte Bliss nicht, umso verstörter zeigte sie sich über Strowmans Verhalten in der vergangenen Woche.

Zugleich erklärte sie, dass vom Fiend - so angsteinflößend er sei - auch eine faszinierende Präsenz ausgehe (Alexa Bliss im SPORT1-Interview: So ist "The Fiend" Bray Wyatt privat).