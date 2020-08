NBA: OKC verliert mit Schröder gegen Clippers - alle Playoff-Begegnungen

Schröder erzielte in 25 Minuten 17 Punkte, war damit zweitbester Scorer seines Teams. "Die NBA hat einen tollen Job gemacht, dass ich zu meiner Frau fahren und sie unterstützen konnte", erklärte der Deutsche nach dem Spiel. Nach seiner Rückkehr in die Bubble von Orlando musste der "Sixth Man Nominee" vier Tage in Quarantäne verbringen. "Es war sehr hart, in so einem kleinen Raum zu sein. Doch jetzt bin ich zurück."