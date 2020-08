Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan erreicht Finale gegen Kyren Wilson

Die englische Snooker-Ikone Ronnie O'Sullivan hat durch einen Sieg gegen Mark Selby zum siebten Mal das WM-Finale erreicht. Der 44-Jährige bezwang seinen Landsmann in Sheffield an einem denkwürdigen Abend mit 17:16 und greift am Wochenende gegen Kyren Wilson (England) nach seiner sechsten WM-Krone. O'Sullivan, der im Halbfinale schon mit 9:13 und 14:16 in Rückstand lag, holte bislang 2001, 2004, 2008, 2012 und 2013 den Titel.