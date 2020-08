FC Barcelona: Trainer Quique Setién nach Bayern-Debakel vor Aus

Setién lässt Zukunft offen - Barca-Boss kündigt Konsequenzen an

Presse geht mit Setién hart ins Gericht

Die Barca-nahe Zeitschrift Sport forderte nach dem Debakel bereits Konsequenzen. "Eine weitere Demütigung, die zum Handeln zwingt", kommentierte das Blatt das krachende Scheitern der Katalanen in der Königsklasse. "Setién kann nicht noch einen Tag weitermachen, weil er weder die Befehlsgewalt noch den Mut hat, nach dem Schiffbruch den Kurs zu korrigieren."

Die in Madrid ansässige Marca schrieb bereits "Adiós a Setién" und forderte auch Veränderungen im Kader.

Setién hatte die Mannschaft erst Anfang Januar übernommen, geriet aber nach dem vorzeitigen Aus in der Copa del Rey und dem verpassten Meistertitel in La Liga zuletzt zunehmend in die Kritik.