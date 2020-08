Leichtathletik: Joshua Cheptegei stellt Weltrekord über 5000m auf

Joshua Cheptegei bricht den 16 Jahre alten Weltrekord über 5000 Meter. In Monaco unterbietet der Ugander die alte Bestmarke deutlich. Zwei Deutsche überzeugen.

Joshua Cheptegei aus Uganda hat den 16 Jahre alten Weltrekord über 5000 m gebrochen. Der 23-Jährige unterbot beim Diamond-League-Meeting in Monaco in 12:35,36 Minuten die Bestmarke des Äthiopiers Kenenisa Bekele aus dem Jahr 2004 (12:37,35) deutlich. Für 10.000-m-Weltmeister Cheptegei war es das erste Rennen seit Februar, als er ebenfalls in Monaco den Weltrekord im 5-km-Straßenlauf pulverisiert hatte.