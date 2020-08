FC Bayern, Thomas Müller macht sein 113. Spiel in der Champions League - neuer Rekord

Thomas Müller stellt durch das Spiel gegen den FC Barcelona einen deutschen Rekord in der Champions League auf. Er löst einen früheren Bayern-Kapitän ab.

Der Ur-Bayer absolviert gegen den FC Barcelona sein 113. Spiel in der Königsklasse. Er ist der erste deutsche Spieler, der diese Marke erreicht. ( Champions League Viertelfinale: FC Barcelona - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Bislang war der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm mit 112 Partien Rekordspieler gewesen. In den Top-5 befinden sich neben Müller noch zwei weitere Spieler, die noch aktiv sind: Bayern-Keeper Manuel Neuer (109 Spiele) und Real Madrids Toni Kroos (103).

Müller trifft bei Rekord-Spiel

Seinen Einstand hatte Müller am 10. März 2009 gegen Sporting Lissabon gegeben: Er wurde 18 Minuten vor dem Spielende für Bastian Schweinsteiger eingewechselt, in der Schlussminute traf er zum 7:1-Endstand. Seine Mitspieler waren Lukas Podolski oder Miroslav Klose, sein Trainer: Jürgen Klinsmann. In den bisherigen 112 Spielen hat Müller 44 Treffer erzielt und weitere 22 vorbereitet.