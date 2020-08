Champions League: FC Barcelona - FC Bayern 2:8, Stimmen von Goretzka und Co.

Nach der historischen Nacht in Lissabon gab es jede Menge Gesprächsstoff. SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, Eleven Sports 1 und von der Pressekonferenz nach dem Viertelfinale zusammen.

Leon Goretzka (FC Bayern): "Wir sind euphorisch, das ist etwas ganz Besonderes. So wirklich klar wird uns das wohl erst in den nächsten Tagen, realisieren kann ich das jetzt noch nicht."

...zum Spielverlauf: "Wir waren von der ersten Sekunde an sehr griffig in den Zweikämpfen. Wir haben sehr schnell ins Spiel gefunden, wir wussten, dass wir ihnen auf den Füßen stehen müssen. Das Pressing war schon brutal. Das 1:1 war ein kleiner Dämpfer, aber es hat den Unterschied gemacht, dass wir Moral gezeigt haben und uns nicht beirren lassen haben. In den letzten Minuten war es wie im Rausch."