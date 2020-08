Benfica Lissabon holt Luca Waldschmidt, Éverton und Jan Vertonghen

Benfica Lissabon hat am Freitag einen spektakulären Transfer-Dreierschlag gelandet.

Der portugiesische Topklub verkündete via Twitter die Verpflichtung von Freiburgs Luca Waldschmidt, der Nationalspieler kostet 15 Millionen Euro und erhält einen Vertrag bis 2025. SPORT1 hatte bereits berichtet , dass ein Wechsel des 24-Jährigen ummittelbar bevorstehe.

"Ich habe mir die Entscheidung zu gehen wirklich nicht leicht gemacht, weil ich weiß, was ich am SC Freiburg hatte. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Sport-Club entgegengebracht hat", sagte Waldschmidt. Für Freiburg erzielte er in 53 Bundesligaspielen 16 Treffer. Im Oktober 2019 gab er sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft.