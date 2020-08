Radsport, Critérium du Dauphiné: Emanuel Buchmann glänzt als Vierter

Buchmann wahrt Chance auf Gesamtsieg

Als Dritter der Gesamtwertung wahrte Buchmann mit 20 Sekunden Rückstand auf Roglic seine Chance auf den erst zweiten deutschen Sieg bei dem harten Etappenrennen in den französischen Alpen. 1997 hatte Udo Bölts die Dauphiné gewonnen und kurz darauf seinen Telekom-Kapitän Jan Ullrich zum Tour-Sieg gezogen. Die um zwei Monate verschobene Frankreich-Rundfahrt 2020 beginnt am 29. August in Nizza, Buchmann peilt einen Podestplatz an.

Froome verliert viel Zeit

Am Samstag und zum Abschluss am Sonntag stehen rund um Megeve weitere schwere Bergetappen an. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Critérium du Dauphiné in diesem Jahr von acht auf fünf Etappen verkürzt und endet schon am Sonntag. Der Stopp in der Großstadt Lyon wurde aus Sicherheitsgründen ausgespart. Aufgrund des Schwierigkeitsgrads sind praktisch sämtliche Tour-Favoriten am Start.