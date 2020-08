Tennis: ATP-Kalender 2020 im Überblick - Stockholm abgesagt

Die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison der Tennis-Herren wird ab dem 22. August mit dem Masters von Cincinnati in New York fortgesetzt.

Startdatum - Turnier - Kategorie/Belag

22. August: Cincinnati (in New York) ATP 1000/Hart

31. August: US Open in New York Grand Slam/Hart

8. September: Kitzbühel ATP 250/Sand

14. September: Rom ATP 1000/Sand

21. September: Hamburg ATP 500/Sand

27. September: French Open in Paris Grand Slam/Sand

12. Oktober: St. Petersburg ATP 500/Hart (Halle)

19. Oktober: Antwerpen ATP 250/Hart (Halle)

19. Oktober: Moskau ATP 250/Hart (Halle)

26. Oktober: Wien ATP 500/Hart (Halle)

2. November: Paris ATP 1000/Hart (Halle)

9. November: Sofia ATP 250/Hart (Halle)

15. November: London ATP Finals/Hart (Halle)