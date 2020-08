Golf: Martin Kaymer gewinnt vor zehn Jahren erstes Major

Wenn Martin Kaymer am Samstag zehn Jahre zurückblickt, wird er von Stolz erfüllt sein.

Am 15. August 2010 fand schließlich seine Metamorphose statt, aus dem deutschen Spitzengolfer Kaymer wurde ein Major-Champion, der zweite deutsche nach Bernhard Langer. "Ich kann das noch gar nicht fassen. Ich habe Gänsehaut, wenn ich nur darüber spreche", sagte der damals 25-Jährige nach seinem Triumph in Wisconsin.

Krimisieg im Stechen gegen Watson

Minuten zuvor hatte der junge Deutsche im Nervenspiel eiskalt zugeschlagen. Gemeinsam mit US-Star Bubba Watson musste Kaymer nach 277 Schlägen ins Stechen. Das ging über die Löcher 10, 17 und 18, und es begann schlecht für ihn. Watson ging mit einem Birdie in Führung, Kaymer glich an der 17. mit einem Birdie aus. An der 18, einem Par-4-Loch, wurde Watson Opfer seiner aggressiven Strategie und gab den Titel mit einem Doppel-Bogey aus der Hand. Kaymer reichte ein Bogey zum großen Sieg.