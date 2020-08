easycredit BBL: Würzburg verpflichtet Justin Sears

Sears trifft auf alten Trainer

Der 26 Jahre alte Sears trifft in Würzburg auf seinen alten Trainer Denis Wucherer, unter dem er bereits auf seiner ersten BBL-Station 2016/17 in Gießen spielte.

"Ich habe ihn direkt vom College nach Gießen geholt, das war damals eine gute Entscheidung. Seitdem hat er sich in Ludwigsburg und Oldenburg weiterentwickelt und bewiesen, dass er in diese Liga gehört", sagte Wucherer: "Leider hatte er auch zwei gravierende Verletzungen. Jetzt will er bei uns neu angreifen."