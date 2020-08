Apple und Google werfen Fortnite aus dem Store - Epic klagt

Weil Epic Games eine neue Bezahloption in die mobilen Versionen von Fortnite integrierte haben Apple und Google die App aus ihren Stores gelöscht. Epic Games will klagen.

Am Donnerstag, den 13. August erschien in der Mobile Version des Battle-Royale-Shooters Fortnite eine neue Bezahloption. Darüber können die Spieler ihre V-Bucks direkt bei Epic beziehen und erhalten zudem 20 Prozent Rabatt. Das Problem für die Store-Betreiber - bei diesen Direktkäufen gehen sie leer aus.

Epic stören die Abgaben

"Heute hat Epic Games den unglücklichen Schritt unternommen, die Guidelines des App Stores zu verletzen. Diese sind für alle Entwickler gleich und gewährleisten, dass der Store sicher für unsere Nutzer bleibt. Folgerichtig wurde die Fortnite App aus dem Store entfernt. Epic hat ein Feature in der App aktiviert, was nicht von Apple überprüft oder zugelassen wurde.", so Apple in dem Statement.