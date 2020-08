F1: Freies Training zum Barcelona-GP mit Vettel, Bottas, Hamilton, Leclerc

Sebastian Vettel kann beim ersten Freien Training in Barcelona mit seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc mithalten. Valtteri Bottas fährt die schnellste Zeit.

Valtteri Bottas hat Lewis Hamilton im Mercedes-Duell zum Auftakt des Großen Preises von Spanien erfolgreich die Stirn geboten. (Formel 1: Großer Preis von Spanien, So. ab 15 Uhr im LIVETICKER )

Der Finne setzte sich im ersten freien Training am Freitag an die Spitze, nur 39 Tausendstelsekunden trennten ihn allerdings vom Engländer. Eine leichte Verbesserung zeichnete sich in Barcelona indes bei Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ab.