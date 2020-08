Frauen, VfL Wolfsburg: Stephan Lerch verlässt Doublesieger

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen sich einen neuen Cheftrainer suchen. Der bisherige Erfolgstrainer Stephan Lerch nimmt eine neue Herausforderung an.

Der 36-Jährige wird seinen im Juni 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, das gab der Klub am Freitag bekannt. Lerch, unter dem die Wölfinnen zuletzt dreimal in Folge das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatten, will sich einer neuen Herausforderung widmen.