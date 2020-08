Champions League: RB Leipzig und FC Bayern kommen ins Finale - Kommentar

Nagelsmann klärt auf: So lief das mit Simeone

Können Sie sich noch an den 25. Mai 2013 erinnern?

Im Wembley-Stadion in London trafen Dortmund und Bayern im Champions-League-Finale aufeinander. Ganz Fußball-Deutschland saß vor den Fernsehgeräten. Der Rest der Welt bewunderte die Bundesliga. Das Ergebnis des deutschen Duells ist bekannt.

Sieben Jahre später wird sich die Geschichte wiederholen. Davon bin ich überzeugt. Die Rolle der Dortmunder wird allerdings RB Leipzig einnehmen, das in der Saison 2012/13 noch in der Regionalliga Nordost gekickt hat.

Inzwischen werden die Sachsen von Julian Nagelsmann trainiert. Mit dem 33-Jährigen hat Leipzig einen Überraschungs-Trainer an der Seitenlinie, der mit Witz und Verstand seine Gegner austrickst – und im verbalen Schlagabtausch schon längst in der Champions League angekommen ist.

Was so einfach klingt, darf zwischen den Zeilen als Schmach für K.o.-Routinier Diego Simeone gewertet werden.

Barca hat Messi - Bayern ein intaktes Team

Am Dienstag trifft Halbfinal-Novize Nagelsmann auf Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain, die in fünf Monaten keine Handvoll Pflichtspiele absolviert und sich gegen Atalanta Bergamo schwergetan haben.

Nicht zuletzt, weil allein ein Spiel entscheidet. Leipzig mag ein Retorten-Klub sein, dessen Entwicklung nicht jedermann gefällt. Dort folgt allerdings eine hungrige Truppe ihrem noch hungrigeren Trainer. In Paris nicht. Dort kämpft Tuchel ums Überleben. Dort ziehen Neymar und Co. eine Einzel-Show der Superlative ab. In Leipzig kämpft jeder für jeden.