FC Bayern: Alphonso Davies ist gegen Barcelona und Lionel Messi gefordert

Alphonso Davies trifft heute erstmals in seiner noch jungen Karriere auf Lionel Messi. Im Viertelfinale zwischen Barcelona und Bayern ist es ein Schlüsselduell.

In einem Interview mit der UEFA sprach der 19-Jährige über Lionel Messi.

Jenen Messi, über den Cheftrainer Hansi Flick auf SPORT1 -Nachfrage am Donnerstag gesagt hat: "Messi ist über die letzten Jahre mit Abstand der beste Fußballer. Er ist ein Ausnahmespieler und ich weiß nicht, ob es so einen Spieler nochmal geben wird."

Der 33-jährige Argentinier, der in bislang 730 Pflichtspielen für den FC Barcelona 634 Tore schoss und 285 Assists lieferte, hat in der Offensive der Katalanen zwar einen Freifahrtschein.

Gemäß taktischer Ausrichtung wird er aber häufig auf Linksverteidiger Davies treffen, der sich in dieser Saison im Eiltempo zum unverzichtbaren Stammspieler entwickelt hat (46 Pflichtspiele/8 Tore/3 Assists).

Müller nimmt Druck von Davies

"Messi befindet sich in einer guten Verfassung, aber du verteidigst ihn nie alleine. Meine Erfahrung aus den Partien, in denen ich ihn gegenüber stand: Es hat dann funktioniert, wenn das ganze Team da war", erklärte der Ur-Bayer auf SPORT1 -Nachfrage. "Wir müssen gemeinsam gegen diese individuelle Qualität agieren. Da ist auch Alphonso Davies gefragt, aber nicht alleine."

Flick: FC Bayern spielt nicht gegen Messi

Trotzdem - das wissen auch Müller und Flick - werden die Augen am Freitagabend mehr denn je auf Davies (fünf Champions-League-Spiele seit November 2019) gerichtet sein.

So will Bayern Messi stoppen

Familie Davies freut sich auf das Duell

Davies freut sich auf das Duell mit Messi, schließlich ist es auch Thema in seiner Familie gewesen. Seine Mutter habe ihn diese Woche angerufen, berichtete der siebzehnmalige kanadische Nationalspieler: "Plötzlich konnte ich meinen Vater hören: 'Jetzt triffst du also auf deinen Lieblingsspieler...' Wir haben beide nur gelacht. Wir können es beide kaum glauben. Denn er weiß genau, wie sehr ich Messi als Kind verehrt habe."

"Ich habe ihn früher immer genau beobachtet, und jetzt darf ich gegen ihn verteidigen", sagt Davies vor seiner bislang größten Aufgabe: "Es wird eine ganz besondere Erfahrung. Ich muss aber einfach mein Spiel abrufen. Hoffentlich kann ich mich gegen ihn behaupten. Wir wissen natürlich, was für ein herausragender Spieler er ist. Man kann nicht mehr tun, als sein Bestes zu geben."

Davies muskuläre Probleme sind abgeklungen

Gelingt Davies in Zusammenarbeit mit seinen Mitspielern am Freitagabend sein Meisterstück, träfen die Bayern im Halbfinale auf Manchester City oder Olympique Lyon. Davies glaubt "definitiv" daran, die Champions-League gewinnen zu können. Für ihn wäre es die Premiere, Messi gewann den Henkelpott schon vier Mal.

"Wenn man sich die Leistungen in den letzten Bundesliga-Spielen und auch der Partie gegen Chelsea ansieht, dann glaube ich, dass wir den Pokal gewinnen können", behauptet Davies. "Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft, volles Vertrauen in den Trainerstab. Wir sind bereit, um den Titel zu kämpfen.”