Formel E: Pascal Wehrlein wechselt zu Porsche

Pascal Wehrlein wechselt den Rennstall in der Formel E. Der ehemalige Formel-1-Fahrer geht künftig für Porsche als Werksfahrer an den Start.

