Daniel Stendel vergleicht Bayern-Flirt Aaron Hickey mit Phillipp Lahm

Aaron Hickey (l.), spielt derzeit noch in Schottland ist in Europa aber heiß begehrt © Imago

Aaron Hickey ist das nächste Talent von der britischen Insel, an dem die Bayern Interesse zeigen. Ex-Trainer Daniel Stendel sieht sich an Philipp Lahm erinnert.

Es schickt sich dieser Tage, junge Talente von der britischen Insel zu verpflichten. Der BVB machte es jüngst mit Jude Bellingham vor, die Bayern wollen schon länger nachziehen und buhlen um die Dienste von Aaron Hickey, 17 Jahre altes Talent vom schottischen Klub Heart of Midlothian.

Bereits im Mai brodelte die Gerüchteküche um einen möglichen Wechsel zu den Bayern gewaltig, nach Berichten der BBC soll das junge Abwehr-Talent sogar schon eine exklusive Führung an der Säbener Straße genossen haben .

Nun äußert sich Daniel Stendel - in der abgelaufenen Saison Trainer bei den "Hearts" - zum Youngster und scheut auch nicht den Vergleich mit einer ehemaligen Bayern-Legende.

"Aaron ist ein außergewöhnliches Talent. Für sein junges Alter ist er schon extrem abgeklärt und ruhig am Ball. Er verfällt nie in Hektik, wirkt nicht verbissen und trifft viele richtige Entscheidungen", erklärt Stendel in der Bild.