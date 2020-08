RB-Leipzig: Julian Nagelsmann besteht gegen Diego Simeone seine Feuertaufe

In der Pause dieses wichtigsten Spiels der RB-Geschichte waren sich Nagelsmann und Simeone offenbar so sehr in die Quere gekommen, dass sich der deutsche Coach kurz nach Spielende bei Sky zu einer entsprechenden Andeutung genötigt sah. "Außer in der Halbzeit war alles in Ordnung und ohne Berührungspunkte. Da hat er gezeigt, dass er ein Winnertyp ist, dass er gewinnen will. Ich hätte es so nicht gemacht, aber das muss jeder selbst entscheiden."