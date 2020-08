AEW entlässt Jimmy Havoc, Bea Priestley, Sadie Gibbs

Jimmy Havoc durch #SpeakingOut belastet

Havoc hatte bei All Out 2019, der zweite AEW-Großveranstaltung ein Hardcore Match gegen Joey Janela und Darby Allin gewonnen, der sich mittlerweile als kommender Star bei AEW etabliert hat. Havoc bildete zuletzt mit seinem Landsmann Kip Sabian das Tag Team The SuperBad Squad, zum Ring begleitet von Penelope Ford.

Bea Priestley und Sadie Gibbs ebenfalls entlassen

Priestley war im vergangenen Jahr immer wieder in der Frauen-Division von AEW aktiv, sie ist die Freudin des britischen Top-Wrestlers Will Ospreay. Wie ebendieser war Priestley zuletzt vor allem in Japan angetreten, bei der renommierten Frauenliga Stardom, wo auch die später zu WWE gewechselten Asuka, Keiri Sane und Io Shirai aktiv waren - und das in diesem Jahr tragisch früh verstorbene Top-Talent Hana Kimura.