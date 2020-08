BVB: Hans-Joachim Watzke versichert Verbleib von Jadon Sancho

Happy Birthday, Jadon Sancho! Der BVB-Tempodribbler wird am 25.03.2020 20 Jahre alt. Er ist neben Erling Haaland der herausragende Offensivakteur und spielt erneut eine überragende Saison, die internationalen Topklubs stehen Schlange © Getty Images

Doch aufgrund der Coronakrise ist der als sicher geltende Wechsel im Sommer vielleicht doch gar nicht mehr so sicher. Die Ablöseforderung des BVB könnte für viele Vereine zum Stolperstein werden © Getty Images

7. März 2015: Sancho wechselt kurz vor seinem 15. Geburtstag für rund 172.000 Euro aus der Jugend des FC Watford in die Jugend von Manchester City © Getty Images

1. Juli 2016: Für Sancho geht es in die U18 von Manchester City. In der U18 Premier League erzielt er 13 Tore in 15 Spielen © Getty Images