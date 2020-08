RB Leipzig - Atletico Madrid 2:1, Nagelsmann deutet Fehltritt von Simeone an

So läuft das CL-Finalturnier in Lissabon

Simeone trieb sein Team so leidenschaftlich wie gewohnt an, forderte Gelbe Karten und gab hektisch Anweisungen. "Ich werde da nicht so oft rübersehen, sonst flippe ich aus", hatte Nagelsmann schon vor dem Viertelfinale der Champions League in Lissabon erklärt.