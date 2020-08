Tennis, WTA: Serena Williams besiegt Venus Williams in Lexington

Serena Williams steht beim WTA-Turnier in Lexington im Viertelfinale. gegen ihre ältere Schwester Venus setzt sie sich in drei Sätzen durch.

Das insgesamt 31. Duell der beiden Schwestern geht an Serena: Im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Lexington/Kentucky setzte sich die 38-Jährige in einer hochklassigen Partie mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen die zwei Jahre ältere Venus durch. In der familieninternen Bilanz steht es nun 19:12 für Serena.