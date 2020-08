Tennis, ATP: Grünes Licht für Turnier in Hamburg

Am Hamburger Rothenbaum soll im September ein ATP-Turnier stattfinden © Imago

Das ATP-Turnier in Hamburg kann laut den Veranstaltern unmittelbar vor den French Open stattfinden. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum kann trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekanntgaben, soll der Wettbewerb im zweiten Anlauf vom 19. bis zum 27. September stattfinden.