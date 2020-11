Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter stichelt gegen Gianni Infantino

Sepp Blatter meldet sich in der Debatte um FIFA-Präsident Gianni Infantino erneut zu Wort. Blatter fordert die FIFA-Ethiker zum Handeln auf.

"Herr Infantino ist in einer Situation, in der er glaubt, er wäre unantastbar", sagte der ehemalige Boss des Fußball-Weltverbands am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.