FC Barcelona vs. FC Bayern: Arturo Vidal verrät schönsten Moment bei Ex-Klub

Arturo Vidal bleibt im Feier-Modus. Der Chilene gewinnt am Wochenende seine achte Meisterschaft in Folge - zum ersten Mal im Trikot des FC Barcelona. SPORT1 blickt auf seine Meisterjahre zurück © SPORT1-Montage: Veith Nurtsch/Getty Images

Vidal startete 2005 seine Profikarriere beim chilenischen Traditionsklub CSD Colo-Colo. Von 2007 bis 2011 spielt er für Bayer Leverkusen. 2011 folgt der Wechsel zu Juventus Turin. Von da an wird er acht Mal Meister mit seinen Klubs Juve, FC Bayern und dem FC Barcelona © Getty Images

2012 wird Arturo Vidal (hier noch mit bravem Schwiegersohn-Haarschnitt) das erste mal in seiner Karriere Meister - mit dem italienischen Traditionsverein Juventus Turin. Es sollten weitere folgen... © Getty Images

In der Saison 2012/13 erzielt Vidal in 45 Spielen für die Alte Dame 15 Tore und gewinnt unter Trainer Antonio Conte den zweiten Meistertitel in Folge. Der Iro wächst und gedeiht. © Getty Images