Beachvolleyball: Road to Timmendorfer Strand Live im TV, Stream

Die "Road to Timmendorfer Strand" macht in Hamburg Station. Zum Auftakt des Top-Turniers kommt es zu einem Kracher. Parallel läuft der Kampf um die Beach-DM.

Nach den Turnieren in Düsseldorf geht es nun für die deutschen Topteams in Hamburg weiter. Den ersten Aufschlag im hohen Norden machen am kommenden Wochenende die Frauen-Teams (Beachvolleyball: "Road to Timmendorfer Strand", Samstag und Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).