NFL: George Kittle schließt Rekord-Deal mit San Francisco 49ers ab

Einem ESPN -Bericht zufolge haben sich Kittle und das Team des deutschen Outside Linebackers Mark Nzeocha am Donnerstag auf eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre geeinigt.

Kittle löst Rekordhalter Hooper ab

Kittle gilt in der NFL als einer der besten Tight Ends und war für die 49ers bislang ein Schnäppchen. 2017 hatten sie den 26-Jährigen in der fünften Runde des NFL-Drafts an 146. Stelle ausgewählt. Sein Rookie-Vertrag läuft Ende 2020 aus. In seinen drei Jahren in San Francisco absolvierte Kittle 45 Spiele, erzielte zwölf Touchdowns sowie 216 Receptions und 2945 Yards Raumgewinn.