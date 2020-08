FC Bayern: Präsident Herbert Hainer äußert sich zu Kai Havertz

Havertz sei ein hervorragender Fußballer, so Hainer, "aber Leroy Sané war unser Wunschspieler. Nach seiner Verpflichtung ist auch für den FCB in Corona-Zeiten kein zweiter Transfer in dieser Größenordnung darstellbar", sagte Hainer im Gespräch mit tz/Münchner Merkur .

Auch Rummenigge hakt Havertz-Transfer ab

Sané hatte die Bayern bis zu 60 Millionen Euro gekostet (49 fest, bis zu 11 Millionen Boni). Vor Hainer und Rummenigge hatte auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Transfer des jungen Nationalspielers so gut wie ausgeschlossen. "Ich bin sicher, dass es nach Leroy Sané in diesem Jahr bei uns keinen Großtransfer mehr geben wird", sagte Hoeneß. Havertz soll offenbar zum FC Chelsea wechseln.

Weitere Bayern-Transfers? "Lassen uns alle Optionen offen"

Für das Viertelfinale in der Champions League am Freitag in Lissabon gegen den FC Barcelona (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern, Fr., 21 Uhr im LIVETICKER) erwartet Hainer eine enge Kiste. "Es wird von der Tagesform abhängen, es wird auf Kleinigkeiten ankommen", meinte der frühere adidas-Chef: "Unsere Mannschaft ist in einer sehr guten Verfassung und wir haben Ausnahmekönner wie Manuel Neuer oder Robert Lewandowski, um nur zwei zu nennen. Ich traue unserem Team alles zu."