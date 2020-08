Champions League: Manchester City - Lyon LIVE im TV, Stream & Ticker

Vor dem CL-Viertelfinale von Manchester City gegen Olympique Lyon scheinen die Rollen klar verteilt. OL will von seiner Underdog-Rolle aber nichts wissen.

Am Samstag steht das vierte Viertelfinale der Champions League an. Im Estádio José Alvalade, der Heimspielstätte von Sporting Lissabon, trifft Manchester City heute auf Olympique Lyon (Champions League, Viertelfinale: Manchester City - Olympique Lyon am Sa. ab 21 Uhr im LIVETICKER).