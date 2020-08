Critérium du Dauphiné: Emanuel Buchmann Dritter bei Roglic-Tagessieg

Der 27-Jährige schnupperte beim ersten Kräftemessen der Bergfahrer kurz am Etappensieg, am Ende belegte er einen sehr guten dritten Platz.

Den Sieg am Col De Porte musste Buchmann 16 Tage vor dem Start der Tour de France dem ehemaligen Skispringer Primoz Roglic aus Slowenien überlassen, der auch die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Roglic kontert Buchmanns Angriff

Buchmann, der seinen ersten und einzigen Härtetest vor der am 29. August beginnenden Tour absolviert, kletterte auch in der Gesamtwertung auf Rang drei. Dort liegt er nun 14 Sekunden hinter Roglic und zwei hinter Pinot.

Am Freitag geht es über 157,0 km von Corenc nach Saint-Martin-de-Belleville, dabei muss unter anderem der Col de la Madeleine bewältigt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Critérium du Dauphiné in diesem Jahr von acht auf fünf Etappen verkürzt und endet schon am Sonntag. Der Stopp in der Großstadt Lyon wird aus Sicherheitsgründen ausgespart.