Mehr Kontrolle von der Bank - der Karrieremodus in FIFA 21

Der neueste Ableger der FIFA-Reihe nähert sich mit großen Schritten. Nun sind die frischen Features für den Karrieremodus in FIFA 21 bekannt.

Die Liste der Community-Wünsche für FIFA 21 ist lang. Während FIFA 20 am Ende seines Zyklus angelangt scheint und Profis wie Amateure ein letztes Mal gegen Gameplay und Ultimate Team laut werden, liegt für viele der Fokus auf einem Modus, der in den letzten Jahren kaum gepflegt wurde. Der Karrieremodus. Was plant EA Sports für die Offline-Fans?