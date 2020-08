FC Arsenal: Mesut Özil äußert sich zur Weigerung auf Gehaltsverzicht

Mesut Özil wehrt sich gegen Kritik an seinem Gehaltsverzicht beim FC Arsenal. Für ihn ist der Verein mitschuldig an seiner Entscheidung.

Nun hat sich Özil, der in London 350.000 Pfund pro Woche verdienen soll, zu der Thematik geäußert – und seine Entscheidung verteidigt.

"Als Spieler wollten wir alle unseren Beitrag leisten", erklärte Özil bei The Athletic . "Aber wir brauchten mehr Informationen, und viele Fragen blieben unbeantwortet", kritisierte der 31-Jährige die Verantwortlichen der Gunners.

Özil: "Ging viel zu schnell"

Für ihn wäre ein Aufschub in Ordnung gewesen - sogar mit einem höheren Anteil - "und dann, wenn nötig, eine Kürzung, sobald die fußballerischen und finanziellen Aussichten klarer gewesen wären. Aber wir wurden ohne ordnungsgemäße Rücksprache dazu gedrängt", klagte Özil.

Jeder in so einer Situation habe das Recht zu wissen, warum etwas passiert und wohin das Geld gehe. "Aber wir bekamen nicht genug Details, wir mussten einfach eine Entscheidung treffen. Das ging viel zu schnell für etwas so Wichtiges, und es gab viel Druck."