BVB: Thomas Delaney traut sich große Rolle zu - Ziel Meisterschaft

Tormaschine BVB in Bad Ragaz: Das sind die Erkenntnisse

Nach einer "Saison zum Vergessen" will Thomas Delaney bei Borussia Dortmund wieder durchstarten. Die große Konkurrenz im Mittelfeld scheut der Däne nicht.

Thomas Delaney war in der abgelaufenen Runde vom Verletzungspech geplagt. Mehr als 150 Tage und damit ganze 22 Spiele musste der Mittelfeldspieler wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk, langwierigen Knieproblemen und muskulären Blessuren aussetzen.

"Ich hoffe, dass das jetzt ein Neustart ist", sagt der 28-Jährige am Rande des BVB-Trainingslagers im schweizerischen Bad Ragaz . "Ich hatte eine sehr schwere Saison. Ich war verletzt und konnte nicht viel spielen. Das war für den Kopf schon schwierig. Ich hatte jeden Tag Schmerzen."

Die Konkurrenz im Dortmunder Mittelfeld ist nach der Winter-Verpflichtung von Emre Can (kam von Juventus Turin) und dem Sommer-Transfer von Teenie-Talent Jude Bellingham (Birmingham) enorm groß.

Mittelfeld mit Witsel, Dahoud und Brandt

Hinzu kommen Axel Witsel, Mahmoud Dahoud und theoretisch Julian Brandt, der die Position in der Schaltzentrale hin und wieder bekleidete. Für Delaney ist das allerdings kein Problem.

"Das war aber auch schon in meinem ersten Jahr so. Da hatten wir Shinji (Kagawa, Anm. d. Red.), Nuri (Sahin), Axel (Witsel) und Mo (Dahoud) - ich sehe das so wie immer: Ich habe genug Selbstvertrauen und kann hier eine große Rolle spielen!"