Juventus Turin verjüngt Team - Khedira bangt, Ronaldo wackelt - Kommt Isco?

So plant Pirlo den Umbruch: Juve bald ohne CR7?

Mittlerweile ist klar: Das Gesicht der Bianconeri wird sich unter Andrea Pirlo sogar dramatisch verändern. Bildlich gesprochen soll die verrunzelte Alte Dame in einen Jungbrunnen steigen und bestenfalls als schöne Frau in der Blüte ihres Lebens wieder herauskommen.

Der erste Schritt folgte bereits am Mittwoch, als Juve den Abgang von Blaise Matuidi verkündete. Einen Tag später wurde mit Inter Miami auch der neue Verein des 33-Jährigen bekannt.

Khedira muss bangen, Isco im Anmarsch?

Spekuliert wurde in den italienischen und spanischen Medien zuletzt auch darüber, ob sich Real-Star Isco auf den Weg nach Turin machen könnte. Pirlo hatte sich nach Juves Champions-League-Aus gegen Ajax Amsterdam im April 2019 lobend über den Real-Star geäußert. "Pirlo und seine Liebe zu Isco", schrieb die Marca und erinnerte an ein Zitat des Italieners: "Juventus braucht sofort einen Spieler wie Isco."

Dass Isco nach sieben Jahren bei Real einen Tapetenwechsel in Betracht zieht, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Der technisch beschlagene Mittelfeldspieler hat unter Trainer Zinedine Zidane keinen Stammplatz.

Aus Juves Ü30-Fraktion könnte es dagegen als Nächsten Sami Khedira erwischen, doch offenbar will der Weltmeister von 2014 nicht widerstandslos seinen Spind räumen. Wie Tuttosport am Donnerstag berichtete, soll sich der ehemalige Stuttgarter mit Juve gerade in Verhandlungen befinden. Angeblich wollen die Turiner ihm den vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag mit einer Abfindung von sechs Millionen Euro versüßen.