Anzeige

Tennis, US Open: Novak Djokovic bestätigt Teilnahme US Open: Djokovic trifft Entscheidung

Novak Djokovic will an den US Open teilnehmen © imago

SPORT1

Novak Djokovic will trotz Coronapandemie an den US Open teilnehmen. Damit wählt er einen anderen Weg als Konkurrent Rafael Nadal.

Die Entscheidung ist gefallen. Novak Djokovic wird an den US Open teilnehmen.

Das verkündete der Serbe via Twitter. Zuvor hatte aufgrund der Coronapandemie bei den Männern unter anderem Rafael Nadal abgesagt, auch Roger Feder fehlt verletzt.

Anzeige

"Es war keine leichte Entscheidung angesichts der Hürden und Herausforderungen auf vielen Seiten, aber die Aussicht auf Wettkampf löst Vorfreude bei mir aus", erklärte der Weltranglistenerste.