FC Bayern München: Rummenigge will Konsequenzen nach Rassismus-Vorwürfen

Rummenigge: "Passt nicht zu unseren Werten"

Vorwürfe gegen den Mitarbeiter des "FC Bayern Campus" waren am Montag in einem Beitrag des WDR-Magazins Sport inside publik gemacht worden. Die "Geschichte passt überhaupt nicht zu den Werten, die der FC Bayern München vertritt", sagte Rummenigge und betonte: Der Fall "ärgert mich schon, das muss ich klar und deutlich sagen, weil man darf nicht vergessen: Wir sind ein Klub, der sich immer gegen Rassismus eingesetzt hat."

Am Mittwoch schaltete sich auch die Staatsschutz-Abteilung der Münchner Polizei in den Fall ein. Zuvor hatten die administrativen und sportlichen Leiter des FC Bayern Campus, Jochen Sauer und Holger Seitz, einen Brief an Spieler-Eltern verschickt und um Hilfe bei der Aufklärung gebeten. In dem Schreiben hieß es laut sportschau.de, der Verein "verurteilt jegliche Art von Diskriminierung und Rassismus".