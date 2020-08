BVB: Axel Witsel und Thomas Meunier wollen bei Borussia Dortmund angreifen

Dortmunds Belgier Axel Witsel und Thomas Meunier haben in der kommenden Saison einiges vor. Der Neuzugang will "definitiv etwas gewinnen".

Witsel: "Die Atmosphäre in der Bundesliga ist verrückt"

Lockvogel Witsel sagt auf SPORT1 -Nachfrage: "Ich habe Thomas gesagt: Wenn du jede Woche in einem vollen Stadion spielen willst – außer jetzt aktuell natürlich - dann komm' hierher! Die Atmosphäre in der Bundesliga ist verrückt. Er passt auch hierher nach Dortmund, weil wir oft den Ball haben werden und offensiv spielen. Ich habe ihm gesagt: Du musst hierhin kommen. Er hatte auch andere Angebote. Jetzt ist er hier und wir sind alle glücklich."

"Wir müssen uns auf uns selbst fokussieren", sagt Witsel. "Im letzten Jahr haben wir in der ersten Saisonhälfte viele Punkte liegen lassen. Das war nicht okay. In der zweiten Hälfte waren wir besser. Daran müssen wir anknüpfen. Wir wollen weiter an uns arbeiten und besser werden."