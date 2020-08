Champions League: Barcelona - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Ticker

Der Viertelfinal-Kracher rückt näher. Die Bayern bekommen es mit dem FC Barcelona zu tun und auf beiden Seiten ist die Marschroute klar: Das Finale soll her.

Endlich ist es soweit. Für den FC Bayern München startet das Champions-League-Turnier am Freitagabend in Lissabon.

Es geht gegen niemand Geringeren als den FC Barcelona - und anders als in den vergangenen Aufeinandertreffen fällt die Favoritenrolle in dieser Spielzeit wohl auf die Münchener. ( Champions League Viertelfinale: FC Barcelona - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Bayern-Coach Hansi Flick setzt dabei in der Startelf auf den zuvor angeschlagenen Alphonso Davies, der keinen Geringeren als Lionel Messi im Griff haben soll. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Kingsley Coman sitzt hingegen zunächst auf der Bank - eine kleine Überraschung. Ihn ersetzt Ivan Perisic. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea hatte Flick die selben elf Spieler aufgeboten.

Die Aufstellungen

Bayern gegen Barcelona mit Selbstvertrauen

Aus Meisterschaft und Pokal wurde nichts, schon in den ersten Partien nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebes verspielte der Klub die Meisterschaft in La Liga. In der Königsklasse konnten die Mannen um Superstar Lionel Messi gegen Neapel das Weiterkommen zwar sichern, die volle Überzeugung ließen die Katalanen aber missen.