HSV: Beachvolleyball mit Laura Ludwig ist sportlicher Hoffnungsträger

In Hamburg fehlt es seit Jahren an erstklassigem Profi-Sport. Hoffnung machen jedoch die erfolgreichen Beachvolleyballer um Olympiasiegerin Laura Ludwig.

Auch der HSV Hamburg hat einen tiefen Absturz hinter sich und ist im Handball nur noch zweitklassig. Handballstadt Hamburg, so schien es noch vor einigen Jahren: Titel im Europacup der Pokalsieger 2007, Deutscher Meister 2011, Champions-League-Sieger 2013. Doch dann folgte die Insolvenz. Nach dem Neuanfang in der dritten Liga haben sich die Handballer heute zumindest wieder im deutschen Unterhaus etabliert.

Die Eishockey Crocodiles sind gar nur drittklassig. Einzig die Basketballer der Hamburg Towers sind in einer der großen Mannschaftssportarten in der obersten Liga vertreten - hatten indes wegen Corona Glück, dass der letzte Tabellenplatz durch den Saisonabbruch in der BBL ohne Folgen blieb.

HSV mit Top-Teams im Beachvolleyball

Es sei wichtig, dass neben dem Fußball gerade die Sportarten, die nicht so häufig gesehen werden, durch einen großen Verein auch wahrgenommen werden, so Ludwig. "Da stehen sie sehr hinter uns."

Am Olympiastützpunkt trainieren die Spieler unter besten Bedingungen. Ziel ist es, in Hamburg den deutschen Leitstützpunkt für die deutschen Top-Teams der Männer und Frauen einzurichten.

Walkenhorst gewinnt erstes Match

