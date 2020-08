VfB Stuttgart zu Gast bei Olympique Marseille - LIVE auf SPORT1

Anzeige

Aufsteiger Stuttgart ist zu Gast bei Olympique Marseille © imago

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart ist für ein Testspiel zu Gast bei Olympique Marseille. SPORT1 ist beim Duell mit dem französischen Vizemeister live dabei.

Die Bundesligaklubs starten in die Saisonvorbereitung, SPORT1 und Match IQ läuten hochkarätigen Testspiel-Sommer ein - unter anderem mit Borussia Dortmund, VfB Stuttgart und weiteren Topklubs live im Free-TV und im Livestream auf SPORT1.de.

Der VfB Stuttgart gastiert in der Vorbereitung bei Olympique Marseille (Olympique Marseille - VfB Stuttgart, ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Der neunmalige französische Meister war zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs in der Ligue 1 auf Rang zwei platziert - die Mannschaft von Aufstiegstrainer Pellegrino Matarazzo erwartet an der Côte d'Azur eine echte Standortbestimmung.

Auf SPORT1 ist die Partie am Freitag, 14. August, live ab 16.55 Uhr zu sehen - mit Kommentator Jochen Stutzky. Von allen Partien wird es Highlight-Videos auf den digitalen SPORT1-Plattformen geben.

Für den VfB ist es der zweite Test in der Vorbereitung. Am vergangenen Wochenende gewannen die Schwaben mit 6:1 gegen den Zweitligisten SV Sandhausen.

Doch Marseille dürfte ein anderes Kaliber sein. Das Team von Trainer André Villas-Boas war Ende Juli auch Testspielgegner des FC Bayern München und zog sich mit einem 0:1 achtbar aus der Affäre.

Marseille kurz vor Saisonstart in der Ligue 1

Daniel Didavi zog bei VfB-TV ein positives Fazit des Vorbereitungsstarts. "Die erste Trainingswoche, in der der Fokus auf der Offensive lag, war eine gute. Man hat im Testspiel gegen Sandhausen schon sehen können, dass sie fruchtet."

Auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger ist mit der bisherigen Vorbereitung des Bundesliga-Aufsteigers zufrieden. "Insgesamt beobachte ich, dass nach den Veränderungen, die wir durchgeführt haben, alle mit Freude dabei sind. Daher bin ich erst mal guter Dinge", erklärte er.

In der zweiten Woche steht die Defensive im Vordergrund. "In dieser Woche geht es mehr darum, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Da ist das Spiel gegen Marseille am Freitag der perfekte Test für uns, weil diese Mannschaft schon weiter ist, als wir es sind. Das wird ein guter Gradmesser", ist sich Didavi sicher.